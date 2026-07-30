Enrique Galindo Ceballos, en el top tres de Alcaldes con mayor aprobación de todo el país

En la encuesta de “México Elige”, la población potosina lo califica con un 65.6 por ciento de aprobación.

En comparación con el mes pasado, subió más de dos puntos porcentuales debido a su trabajo y resultados.

En la encuesta de “México Elige” correspondiente al mes de julio, el Presidente Municipal de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, se ubicó en el top tres de los alcaldes y alcaldesas con mayor aprobación de las ciudades capitales de la República Mexicana.

El Alcalde Enrique Galindo alcanzó el peldaño número tres, debido al trabajo realizado en la ciudad de San Luis Potosí, así como a los resultados obtenidos no sólo en lo que va de este año, sino en los cinco años que lleva al frente de la administración municipal.

Durante julio, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos fue calificado por la población potosina con un 65.6 por ciento de aprobación, puntaje que creció a comparación del mes pasado en el que el porcentaje fue de 63.4, lo que representa un avance de más de dos puntos.