SAN LUIS POTOSÍ, ENTRE LOS DIEZ MEJORES EN DESEMPEÑO MUNICIPAL

* La entidad destacó en la evaluación federal por sus avances administrativos, buenas prácticas y participación de los ayuntamientos en procesos de mejora gubernamental.

San Luis Potosí se posicionó entre las diez entidades mejor evaluadas del país en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025, programa federal que mide las capacidades administrativas de los ayuntamientos y sus oportunidades de mejora.

El titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (Cefim), Christian Joaquín Sánchez Sánchez, destacó que Rioverde recibió el reconocimiento nacional a las Mejores Prácticas Municipales, tras acreditar el 100 por ciento de los indicadores establecidos por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

En la evaluación también sobresalieron Soledad de Graciano Sánchez y la capital potosina. Para 2026, el 83 por ciento de las administraciones municipales continúa participando en el programa, lo que permite mejorar procesos, profesionalizar áreas y elevar la eficiencia de los servicios públicos.

El resultado refleja una coordinación sin límites entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para construir administraciones más ordenadas, cercanas y capaces de responder a las necesidades de la población.