SE CAPACITARÁ A OPERADORES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA APP “MI TAXI”

* La Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizará jornadas de capacitación para que las y los operadores conozcan el funcionamiento de esta herramienta que moderniza el servicio y brinda mayor seguridad a usuarios y concesionarios.

Por indicación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizará jornadas de capacitación dirigidas a las y los operadores del servicio de taxi para el uso de la aplicación Mi Taxi, una herramienta tecnológica que permitirá ofrecer traslados más modernos, seguros y eficientes en beneficio de las familias potosinas.

Las sesiones se desarrollarán en la Sala 3D del Museo Laberinto, donde las y los participantes conocerán el funcionamiento de la aplicación, sus principales herramientas y las ventajas que ofrece para agilizar la operación del servicio, mejorar la atención a la ciudadanía y avanzar hacia una movilidad sin límites.

La dependencia informó que cada jornada tendrá un cupo máximo de 100 participantes, por lo que las personas interesadas deberán registrarse previamente en las oficinas de la SCT y confirmar su asistencia vía WhatsApp al número 444 109 0261, enviando nombre completo, número económico, teléfono, así como el día y horario en el que desean participar.

Mediante estas capacitaciones, el Gobierno del Estado avanza en la digitalización del transporte público y brinda a las y los taxistas nuevas herramientas para mejorar su servicio, incrementar la seguridad durante los traslados y responder a las necesidades actuales de las y los usuarios.