GOBIERNO ESTATAL ALISTA INSTALACIONES SEGURAS PARA LA FENAPO 2026

* La JEC realiza bacheo, pintura, limpieza y señalamiento en el recinto ferial para recibir a visitantes con espacios funcionales, ordenados y seguros.

A pocos días del inicio de la Feria Nacional Potosina 2026, el Gobierno del Estado avanza en el mantenimiento integral del recinto, con trabajos de bacheo, pintura de cajones de estacionamiento, limpieza, deshierbe, chapoleo y colocación de señalamiento.

El director de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, informó que las labores se concentran en las superficies de rodamiento, áreas destinadas a stands, estacionamientos y vialidades peatonales, para facilitar el desplazamiento de las familias durante la máxima fiesta de las y los potosinos.

La intervención forma parte de los preparativos para uno de los acontecimientos turísticos, comerciales y de entretenimiento más importantes de San Luis Potosí, que atraerá visitantes de distintas regiones del país y del extranjero.

El recinto estará preparado para ofrecer una experiencia ordenada, segura y accesible, dentro de una edición de la FENAPO que proyectará la cultura, la gastronomía y el entretenimiento sin límites.