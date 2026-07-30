GOBIERNO ESTATAL PROYECTA RENOVAR TRAMO CRÍTICO DE EL REALITO

* La CEA negocia sustituir entre 12 y 13 kilómetros con tubería de alta resistencia para disminuir fracturas y brindar mayor confiabilidad al abasto metropolitano.

El Gobierno del Estado avanza en una solución de fondo para reducir las constantes fallas del acueducto de la presa El Realito, mediante la posible sustitución de entre 12 y 13 kilómetros de tubería en el tramo donde se concentra el mayor número de fracturas.

El director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, explicó que los estudios técnicos detectaron fuertes contrapresiones hidráulicas, conocidas como golpe de ariete, que superan la capacidad del material instalado originalmente. La propuesta contempla colocar tubería de polietileno de alta densidad, más flexible y resistente.

La CEA mantiene una mesa de negociación con la concesionaria Aquos para definir la ejecución del proyecto y plantea la participación de una empresa potosina especializada, sin interrumpir la operación del sistema, que puede suministrar hasta mil litros de agua por segundo a la zona metropolitana.

Mientras avanzan los acuerdos, el Gobierno del cambio mantiene una ruta técnica para brindar mayor seguridad al sistema hidráulico y solicita al Interapas atender las fugas de su red de distribución, a fin de evitar pérdidas del recurso.