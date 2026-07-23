Feria de Proveeduría reunirá a líderes de talla internacional en San Luis Capital

El programa de conferencias magistrales de la Cuarta Feria de Proveeduría, que presentó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, contará con la participación del ex Presidente Vicente Fox, quien impartirá su ponencia sin cobrar honorarios, además de José Ángel Gurría, Rosario Marín y Marco Antonio Regil, entre otros especialistas de reconocimiento internacional.

La Cuarta Feria de Proveeduría, impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos como una estrategia para fortalecer el desarrollo económico de San Luis Capital y consolidar la competitividad de las empresas, ofrecerá un programa de conferencias magistrales con líderes de talla internacional, entre ellos el ex Presidente de México Vicente Fox Quesada, quien impartirá su ponencia sin cobrar honorarios; además de José Ángel Gurría, Rosario Marín, Marco Antonio Regil, Javier González Núñez y Sergio Huerta Patoni. El encuentro se realizará los días 13 y 14 de agosto en el Eje 130 de la Zona Industrial.

El jueves 13 de agosto, a las 11:00 horas, el programa iniciará con la conferencia magistral de José Ángel Gurría Treviño, ex Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien compartirá su visión sobre el entorno económico global, la competitividad y los retos para el crecimiento de México. A las 13:00 horas participará el ex Presidente Vicente Fox Quesada, con una ponencia enfocada en liderazgo, visión estratégica y desarrollo empresarial, misma que ofrecerá sin cobrar honorarios. La jornada concluirá a las 16:00 horas con Rosario Marín, ex Tesorera de los Estados Unidos y primera mexicana en ocupar ese cargo, quien abordará temas relacionados con liderazgo, inclusión financiera y superación personal.

Las conferencias magistrales continuarán el viernes 14 de agosto, a las 11:00 horas, con Javier González Núñez, Director General del IPADE Business School, quien expondrá sobre innovación, formación de líderes y transformación empresarial. Posteriormente, a las 13:00 horas, Sergio Huerta Patoni, Director General de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, analizará las oportunidades que ofrece la relación comercial entre ambos países y el potencial de la proveeduría mexicana en el mercado asiático. El programa concluirá a las 16:00 horas con Marco Antonio Regil, reconocido conferencista y comunicador, quien ofrecerá una ponencia sobre liderazgo, desarrollo humano y alto desempeño.

Con este programa de conferencias magistrales, la Cuarta Feria de Proveeduría fortalecerá su oferta de valor para empresarios, industriales, emprendedores y estudiantes, al reunir a especialistas de prestigio internacional que compartirán conocimientos, experiencias y herramientas para impulsar la innovación, la competitividad y el crecimiento económico de San Luis Capital y de la región.