SIFIDE AUTORIZA NUEVOS CRÉDITOS PARA NEGOCIOS POTOSINOS

* El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo autorizó 2 millones 331 mil 900 pesos en créditos para ampliar empresas, generar inversión y conservar empleos.

El Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona autorizó financiamientos por 2 millones 331 mil 900 pesos para respaldar a empresas y proyectos productivos de distintos giros, facilitar nuevas inversiones y generar oportunidades económicas en San Luis Potosí.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado aprobó los créditos durante la Sesión Extraordinaria 06/26 del Comité de Desarrollo de Microproyectos Productivos, tras evaluar la viabilidad de las solicitudes presentadas por unidades económicas potosinas.

Los recursos serán destinados a negocios dedicados a la venta de refacciones para bicicletas, neumáticos, alimento para ganado, motocicletas y autopartes, así como a restaurantes y ferreterías. Los financiamientos permitirán adquirir equipo, ampliar operaciones y atender nuevas oportunidades de mercado. El acceso a créditos estatales brinda alternativas a emprendedoras, emprendedores y empresas que buscan crecer, conservar fuentes de trabajo y mantener en movimiento la economía de los municipios potosinos.

Para conocer los programas de financiamiento y recibir atención personalizada, las y los interesados pueden acudir a las oficinas centrales del SIFIDE, ubicadas en Av. Salvador Nava Martínez 2992, Fracc. Tangamanga, C.P. 78269, San Luis Potosí, S.L.P., o comunicarse al teléfono 444 102 7700.