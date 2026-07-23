VACACIONES SEGURAS EN LA HUASTECA POTOSINA

* Protección Civil Estatal mantiene vigilancia permanente en los principales parajes turísticos para que las familias y visitantes disfruten con tranquilidad, seguridad y confianza durante este periodo vacacional.

Miles de familias y turistas recorren durante esta temporada los principales destinos de San Luis Potosí con la confianza de que las instituciones estatales trabajan de manera permanente para proteger su integridad.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene un operativo especial de vigilancia y prevención en los parajes de la Huasteca potosina para brindar unas vacaciones seguras, ordenadas y con atención inmediata ante cualquier eventualidad.

La titular de la dependencia, Nadia Ochoa Limón, informó que el operativo se desarrolla en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, con presencia permanente en ríos, cascadas, sótanos, pueblos mágicos y los sitios con mayor afluencia turística, además de realizar recorridos preventivos, el personal orienta a visitantes y prestadores de servicios para que cada recorrido se realice en condiciones seguras.

Explicó que la dependencia mantiene identificados más de 50 parajes turísticos, principalmente en las regiones Media y Huasteca, donde también verifica que los prestadores de servicios cumplan con las medidas de seguridad establecidas, lo que brinda mayor certeza a quienes eligen San Luis Potosí como destino para vacacionar y fortalece la confianza en un estado preparado para recibir turismo nacional e internacional.

La CEPC recordó a las y los visitantes la importancia de utilizar chaleco salvavidas cuando sea necesario, evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol, atender las indicaciones de los guías y autoridades, mantener vigilancia sobre niñas, niños y personas adultas mayores, así como cuidar los espacios naturales depositando la basura en los lugares destinados para ello, para que todas y todos disfruten de una estancia segura y responsable.