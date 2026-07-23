GOBIERNO DEL ESTADO MANTIENE ATENCIÓN DIRECTA EN LOS 59 MUNICIPIOS

* La presencia permanente en las cuatro regiones permite atender demandas ciudadanas, coordinar obras y programas, prevenir conflictos y preservar la estabilidad social.

El Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona mantiene una presencia permanente en los 59 municipios de San Luis Potosí, mediante recorridos, reuniones regionales y atención directa para escuchar a la población, resolver necesidades y coordinar acciones con las autoridades municipales.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que la administración estatal trabaja en territorio y no desde el escritorio, por lo que llamó a todas las dependencias a conservar este ritmo de actividad rumbo al quinto año de gobierno, con funcionarias y funcionarios cercanos a las comunidades de las cuatro regiones.

Explicó que los encuentros regionales permiten conocer de primera mano las inquietudes de las familias y ofrecer respuestas más rápidas en temas de seguridad, infraestructura, desarrollo social, servicios y gobernabilidad. La atención se brinda sin distinciones y con una coordinación directa entre las dependencias estatales y los ayuntamientos.

Torres Sánchez destacó que estos recorridos también permiten construir acuerdos, anticipar conflictos y preservar la paz social. La presencia constante del Gobierno del Estado se refleja en obras, programas y soluciones concretas que generan confianza y mantienen la estabilidad de San Luis Potosí.