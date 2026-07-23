EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO INTENSIFICA EL RITMO DE TRABAJO DURANTE EL VERANO

* Sin vacaciones para el gabinete: avanzan obras, apoyos en 59 municipios, brigadas de salud, operativos de seguridad y preparativos de la FENAPO 2026.

Mientras miles de familias potosinas disfrutan del periodo vacacional de verano, el Gobierno del Estado no detiene su marcha, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó a todo el gabinete legal y ampliado a mantenerse en territorio, supervisando obras, acercando programas sociales, garantizando la seguridad y atendiendo directamente a la población en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El Mandatario Estatal reiteró que su administración no hace pausas cuando se trata de responder a las necesidades de las y los potosinos, por ello, las dependencias estatales mantienen una agenda permanente con supervisión de infraestructura, atención ciudadana, operativos de seguridad, recorridos en carreteras y sitios turísticos, además de reuniones de evaluación para asegurar resultados.

Durante estas semanas avanzan proyectos estratégicos como la construcción del Puente Vehicular de la Familia y la etapa final del Paso a Desnivel de la Arena Potosí, dos obras que mejorarán la movilidad de la zona metropolitana, al mismo tiempo, continúan las jornadas de “Visitando Corazones”, que acercan servicios médicos y asistenciales a comunidades de las cuatro regiones, mientras “Seguridad Alimentaria” mantiene la entrega de apoyos casa por casa en 59 municipios.

La estrategia también contempla vigilancia permanente en carreteras, parajes turísticos y centros urbanos, mediante la Guardia Civil Estatal y las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con el propósito de brindar tranquilidad a las familias potosinas y a quienes visitan la entidad durante este periodo vacacional.

El Gobierno del Estado afina la organización de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, con la coordinación logística, operativa y de seguridad necesaria para recibir a cientos de miles de visitantes y ofrecer una edición que volverá a colocar a San Luis Potosí entre los principales destinos de entretenimiento y turismo del país.