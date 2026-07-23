GOBIERNO DEL ESTADO DESTINA 17.2 MILLONES AL COMBATE DEL GUSANO BARRENADOR

* Los recursos permitirán integrar brigadas, distribuir trampas, capacitar personal y mantener vigilancia sanitaria sobre ganado, cultivos y otras amenazas agropecuarias.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos informó que durante 2026 se destinarán más de 17.2 millones de pesos a las acciones de prevención, control y combate del gusano barrenador del ganado en San Luis Potosí.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, explicó que la inversión federal será administrada por el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y permitirá conformar brigadas de atención, distribuir trampas para capturar la mosca Cochliomyia hominivorax y capacitar al personal encargado de las labores sanitarias.

Durante la sesión de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria también se acordó mantener recorridos de supervisión sobre las campañas dirigidas a proteger la caña de azúcar, los cafetales y otros cultivos estratégicos de las cuatro regiones.

Las labores sanitarias abarcarán igualmente la vigilancia de enfermedades como rabia paralítica bovina, tuberculosis bovina y brucelosis. En conjunto, los organismos participantes dispondrán de un fondo cercano a 100 millones de pesos para preservar la producción pecuaria, agrícola y la seguridad alimentaria del estado.