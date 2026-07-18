El Gobierno Municipal de San Luis Capital presenta oficialmente la IV Muestra Nacional de Danzón 2026

En el marco del tradicional Viernes de Danzón, el Gobierno Municipal de San Luis Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, realizó la presentación oficial de la IV Muestra Nacional de Danzón, un encuentro que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes para la promoción y preservación de este género dancístico en México y que se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2026.

A través de la Dirección de Cultura Municipal, la administración capitalina refrendó su compromiso con el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales que enriquecen la vida de las y los potosinos, impulsando actividades que promueven el encuentro, la convivencia y el patrimonio cultural inmaterial.

La presentación oficial tuvo lugar en la Plaza de Armas, donde cientos de asistentes disfrutaron de una noche llena de música, baile y tradición, acompañados por la Orquesta Municipal de San Luis Capital «Nereidas», que con su talento y repertorio hizo vibrar el corazón del Centro Histórico, manteniendo vivo el espíritu del ya emblemático Viernes de Danzón.

Durante el evento se dio a conocer el programa general de la IV Muestra Nacional de Danzón, que contempla actividades académicas, talleres especializados, ceremonias de bienvenida, bailes masivos y presentaciones musicales con agrupaciones de gran prestigio nacional.

Durante su intervención, el Director de Cultura Municipal, Mtro. Martín Juárez Córdova, destacó que esta muestra representa uno de los proyectos culturales más importantes de la ciudad para fortalecer el tejido social a través del arte.

«El danzón es mucho más que un género musical; es memoria, identidad y un espacio de convivencia que une generaciones. Gracias al respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, seguimos impulsando una agenda cultural sólida que convierte a San Luis Capital en un referente nacional para las artes y las tradiciones.»

Por su parte, la Directora de Turismo Municipal, Lic. Claudia Peralta Antiga, subrayó el impacto que este tipo de eventos tiene para la proyección de la ciudad como un destino turístico y cultural.

«La IV Muestra Nacional de Danzón atraerá visitantes de distintas regiones del país, quienes además de disfrutar de este extraordinario encuentro podrán conocer la riqueza histórica, gastronómica y patrimonial de San Luis Capital. La cultura también impulsa el turismo y fortalece la economía local.»

En tanto, la Mtra. Patricia López Cerda, Directora del Grupo Liceo de Matanzas, reconoció el esfuerzo del Gobierno Municipal por mantener vivo este importante movimiento dancístico.