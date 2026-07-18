VILLA DE POZOS VIVE EL CAMBIO CON OBRAS, INVERSIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES

* En sólo dos años Villa de Pozos vive una etapa histórica de crecimiento con nuevas vialidades, infraestructura educativa, parques, desarrollo industrial y proyectos que elevan la calidad de vida de sus habitantes

Villa de Pozos vive una de las etapas de mayor crecimiento de su historia gracias a la inversión pública y a los proyectos estratégicos que impulsa el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en apenas dos años de haberse constituido como municipio, la demarcación registra un desarrollo acelerado con nuevas vialidades, infraestructura urbana, programas sociales, espacios deportivos y acciones que fortalecen su actividad económica.

El Mandatario Estatal destacó que obras como las Vías Alternas, la rehabilitación de calles, los programas sociales Tu Casa, Tu Apoyo y la construcción de nuevas unidades deportivas han transformado el entorno de miles de familias, a estas acciones se sumarán dos nuevos bulevares, nuevos planteles educativos de distintos niveles y la conclusión del entubamiento del canal de aguas negras en la zona de Los Silos, una obra que eliminará un problema sanitario e histórico para la población.

Explicó que, sobre esta infraestructura, se desarrollarán parques lineales que ofrecerán espacios públicos seguros para la convivencia familiar, además de mejorar la imagen urbana y elevar la plusvalía de una de las zonas con mayor crecimiento de la zona metropolitana.

Ricardo Gallardo subrayó que el desarrollo de Villa de Pozos también se refleja en la llegada de nuevas inversiones y recordó que hace seis meses fue inaugurado el World Trade Center (WTC) 3, proyecto que detonó la actividad económica del municipio, y anunció que próximamente iniciarán operaciones dos nuevos parques industriales, consolidando a Villa de Pozos como un nuevo polo de inversión, generación de empleos y desarrollo para San Luis Potosí.

Finalmente, el Gobernador afirmó que Villa de Pozos se perfila como uno de los municipios con mayor potencial económico y urbano del estado, resultado de una estrategia que combina infraestructura, desarrollo social y atracción de inversiones.

Finalmente señaló que este modelo de crecimiento continuará replicándose en las cuatro regiones del estado para acercar más oportunidades y mejorar la calidad de vida de las familias potosinas.