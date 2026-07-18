Reingeniería administrativa en Interapas para agilizar trámites y acercar servicios a las familias

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó la modernización de procesos del organismo operador, con nuevas herramientas digitales, menos requisitos y procedimientos más ágiles que brindan mayor certeza a ciudadanos y desarrolladores.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos impulsa una transformación en los procesos de Interapas para reducir tiempos de respuesta, facilitar trámites y acercar servicios más eficientes a las familias potosinas. A través de una estrategia de simplificación administrativa, digitalización y mejora interna, el organismo busca que las gestiones relacionadas con agua potable, drenaje y nuevos desarrollos sean más claras, rápidas y accesibles.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que esta modernización responde a una demanda ciudadana de contar con instituciones que resuelvan con mayor rapidez y acompañen el crecimiento ordenado de San Luis Capital: “Lo que estamos haciendo es quitar obstáculos, ordenar procesos y poner las herramientas necesarias para que la gente no tenga que dar vueltas innecesarias para resolver un trámite. Queremos un Interapas más eficiente, más cercano y con mayor capacidad de respuesta”, afirmó.

Como parte de esta reingeniería, Interapas trabaja en la estandarización de formatos, integración de información y simplificación de procedimientos. Entre las acciones destacan un formato único para solicitudes, un tablero integral de seguimiento, la reducción de requisitos en estudios de factibilidad y herramientas digitales que permiten consultar avances y dar seguimiento a procesos en tiempo real, además de la carga de documentación digitalizada para lograr una atención más ágil, eficiente y transparente.

Galindo Ceballos destacó que estas mejoras tienen un impacto directo en la ciudadanía, al facilitar procesos que representan certeza sobre el patrimonio de las familias, acceso a servicios básicos y mejores condiciones para el desarrollo ordenado de la ciudad. “Cuando una familia busca regularizar su vivienda, cuando alguien necesita avanzar en un proyecto o cuando una colonia requiere mejores servicios, el Gobierno debe ser un facilitador, no una barrera”, expresó. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital fortalece un modelo de servicio público más moderno, transparente y eficiente, orientado a mejorar la calidad de vida de las y los potosinos.