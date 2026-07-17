Enrique Galindo atiende a la Simón Díaz con nuevas acciones de Capital al 100

El Alcalde atendió directamente a vecinas y vecinos, instruyó nuevas intervenciones de distintas dependencias y reafirmó que su Gobierno responde a las necesidades de cada colonia para mejorar la calidad de vida de las familias potosinas.

El programa Capital al 100 llegó en su edición 607 a la Unidad Habitacional Simón Díaz, donde el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos dialogó con habitantes del sector para atender sus principales necesidades y coordinar nuevas acciones que fortalezcan el entorno urbano. El Alcalde recordó que esta zona ya había sido intervenida con el programa Domingo de Pilas, por lo que anunció una nueva etapa de trabajos en coordinación con la ciudadanía.

Durante el recorrido, Enrique Galindo instruyó a la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos llevar el programa de Descacharrización para facilitar la disposición adecuada de objetos de gran tamaño, además de solicitar al Interapas realizar recorridos en la zona para fortalecer el abasto de agua potable. Asimismo, escuchó nuevas solicitudes relacionadas con el drenaje sanitario, el alumbrado público y el mantenimiento de los espacios comunes.

A nombre de las y los vecinos, María del Carmen Rosas reconoció la respuesta inmediata del Gobierno de la Capital y agradeció las mejoras realizadas en la colonia, al tiempo que planteó nuevas necesidades para continuar elevando la calidad de vida en este sector de la ciudad.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, informó que las cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza y rehabilitación de áreas verdes, jardineras y espacios de uso comunitario, además de trabajos de mantenimiento al alumbrado público, acciones que forman parte del compromiso permanente del Gobierno de la Capital por conservar colonias más limpias, seguras y funcionales para las familias potosinas.