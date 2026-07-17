SOLEDAD DE G. S. SE SUMA AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ

* El municipio será sede de presentaciones y talleres dentro de la edición número 46 de este importante encuentro artístico, con propuestas culturales para niñas, niños y público en general.

Con una programación que acercará a las familias espectáculos y talleres de gran calidad artística, Soledad de Graciano Sánchez formará parte de la extensión de actividades de la edición número 46 del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, como parte de las acciones impulsadas para fortalecer el acceso a la cultura y generar espacios de convivencia para todos los sectores de la población.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Cultura, mantiene la promoción de actividades culturales que permitan a las y los soledenses disfrutar de eventos de talla internacional sin salir del municipio, consolidando el cambio que transforma a través del arte, la inclusión y la cercanía con la ciudadanía.

Como parte de la cartelera, el sábado 25 de julio se presentará el grupo de danza Xochitini con su espectáculo por su 30 aniversario, en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango» a las 14:00 horas, con una cuota de recuperación; además, el lunes 27 de julio se llevará a cabo la función infantil de danza “La historia del libro que perdió sus letras”, dirigida a niñas y niños, con entrada libre a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura de Soledad.

Ese mismo lunes, a las 18:00 horas, se realizará el Taller de Danza para Mujeres, impartido por la maestra Claudia de Simone, en la Casa de la Cultura de Soledad, ubicada en Blas Escontría #604 en la Cabecera Municipal, con acceso gratuito para las participantes.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que la participación de Soledad en este Festival representa una oportunidad para que más personas conozcan y disfruten la danza contemporánea. “Para Soledad es un privilegio formar parte nuevamente de esta gran celebración de la danza, porque permite que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten expresiones artísticas que enriquecen nuestra comunidad y fortalecen la cercanía del Gobierno Municipal con la gente”, expresó.

El Gobierno Municipal invita a las familias soledenses a aprovechar esta programación y formar parte de estas experiencias culturales que fortalecen la identidad, la creatividad y la convivencia social, como parte del cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para acercar el arte a todos los rincones de Soledad.