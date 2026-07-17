Enrique Galindo anuncia nuevo acueducto para reforzar el abasto de agua

El Alcalde y el Presidente de Canadevi en San Luis Potosí, Luis Fernando Lárraga Escobedo, encabezaron una reunión de trabajo en la que se presentó este proyecto estratégico, que contempla una inversión conjunta estimada en 125 millones de pesos entre Interapas, el Ayuntamiento y desarrolladores para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en San Luis Potosí, Luis Fernando Lárraga Escobedo, encabezaron una reunión de trabajo en la que Interapas presentó el proyecto para construir un nuevo acueducto al norte de la ciudad. La obra contempla una inversión estimada de 125 millones de pesos con participación del organismo operador, el Ayuntamiento de San Luis Capital y desarrolladores afiliados a la Canadevi, con el propósito de fortalecer el abastecimiento de agua potable y reducir la dependencia del sistema El Realito.

El Presidente Municipal explicó que el proyecto contempla una inversión estimada de 125 millones de pesos con participación tripartita entre Interapas, el Ayuntamiento y desarrolladores afiliados a Canadevi. Además de la construcción del acueducto, se rehabilitará integralmente la planta potabilizadora para incrementar su capacidad a 400 litros por segundo y se edificará una planta de tratamiento, con la meta de concluir estas obras entre enero y febrero del próximo año.

Enrique Galindo señaló que esta infraestructura permitirá disminuir la dependencia del acueducto El Realito y fortalecer la capacidad de respuesta del organismo operador ante eventuales interrupciones del servicio, en beneficio de miles de familias de la Capital. Mientras tanto, el Gobierno de la Capital mantiene acciones para garantizar el suministro de agua en las zonas afectadas cuando se presentan fallas.

Finalmente, el Alcalde destacó que esta coordinación con Canadevi también forma parte de una visión de crecimiento urbano responsable. Reiteró que Interapas únicamente autorizará nuevos desarrollos habitacionales cuando exista disponibilidad de agua o se generen nuevas fuentes de abastecimiento, lo que permite armonizar el desarrollo económico con la sustentabilidad de San Luis Capital.