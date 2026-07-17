SECCIÓN 52 DEL SNTE RECONOCE TRAYECTORIA Y COMPROMISO DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN

En el evento organizado por la autoridad educativa para la entrega del Premio Estatal y Premios Municipales al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, así como reconocimientos por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio, la Sección 52 del SNTE reconoció la trayectoria, compromiso y dedicación de las trabajadoras y trabajadores que integran este importante sector. La ceremonia se realizó en el Hotel María Dolores.

La Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la Sección 52 del SNTE, destacó que cada reconocimiento representa historias de esfuerzo, constancia y vocación de servicio de mujeres y hombres que, desde sus diferentes responsabilidades, contribuyen diariamente al funcionamiento de las instituciones educativas.

La dirigente sindical subrayó que la labor del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, desde las áreas administrativas, técnicas, operativas y de servicios, constituye un elemento indispensable para generar las condiciones que permiten el desarrollo de las comunidades escolares y el cumplimiento de la tarea educativa.

El acto contó con la presencia de autoridades educativas y gubernamentales, entre ellas Agustín Farfán, coordinador del Programa de Preparatoria Abierta de la SEGE, quien acudió en representación de la secretaria de Educación de Gobierno del Estado, Deysi Maribel López Sierra; Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado; Martín Rodríguez Ramírez, director general del SEER, así como autoridades educativas.

Durante su mensaje, la Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán reconoció que los años de servicio distinguen una vida dedicada a la educación pública y resaltó que cada integrante del PAAE aporta con responsabilidad y profesionalismo al desarrollo de las instituciones educativas.

Asimismo, refrendó el compromiso de la Sección 52 del SNTE de mantener una gestión cercana a sus agremiadas y agremiados, con acciones permanentes de atención, acompañamiento y defensa de sus derechos laborales.

La ceremonia representó un reconocimiento a quienes, con entrega y compromiso, han contribuido durante décadas al desarrollo de la educación en San Luis Potosí.