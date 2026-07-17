El Realito acumula 277 días sin agua y 73 averías desde 2021

Ante las constantes fallas del acueducto INTERAPAS ha sostenido el servicio mediante pozos, interconexiones y el envío permanente de agua en camión cisterna pipas.

SLP.- Desde 2021, el sistema El Realito ha acumulado 73 averías, de las cuales siete se han registrado únicamente durante 2026, dejando un saldo de 277 días sin aportar agua a la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La infraestructura del acueducto, se ha caracterizado por interrupciones recurrentes que afectan a miles de familias y obligan a implementar medidas extraordinarias para garantizar el acceso al agua.

Frente a este escenario, INTERAPAS ha mantenido la operación del servicio mediante un esquema de contingencia operando pozos de reserva, maniobras de interconexión en la red hidráulica, y enviando pipas a las colonias afectadas por cada suspensión del acueducto.

Estas acciones han permitido reducir el impacto de las constantes interrupciones que afectan a 70 colonias de la Zona Metropolitana, donde la infraestructura concebida para fortalecer el suministro de agua, no ha cumplido su función desde el 2021.

En el recuento de las fallas en este sistema se contabilizan 3 fallas en el 2021; 25 averías en el 2022; 20 en el 2023; 5 en el 2024 año que tuvo que ser sometida a reparación la cortina de la presa y durante un año no envío agua a San Luis Potosí; 13 en el 2025 y 7 en lo que va del 2026.