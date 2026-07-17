Convenios de cooperación internacional, una mina ignorada por municipios.

CAMINANTE

Toño Martínez

El pretexto número uno de nuevos presidentes municipales para no cumplir promesas de campaña electoral, es llegar al poder y toparse de frente con la desoladora realidad de que las arcas del dinero están vacías, enfrentan laudos, deudas, gastos oscuros, nóminas elevadas, y un sistema recaudatorio pobre.

En tales circunstancias las nuevas autoridades están esperanzadas solamente a las aportaciones estatales y programas federales para tener movilidad… e ingresos propios.

Es ahí donde se manifiesta la ineptitud de presidentes municipales electos por populismo. no por inteligencia ni por capacidad y comienza otra etapa de lento avance y deterioro de servicios para los municipios.

Ignoran en su gran mayoría, la extraordinaria oportunidad que tienen los municipios para suscribir convenios y alianzas de colaboracion con Agencias Internacionales de diversos países que los pueden apoyar con dinero o en especie para resolver problemas en materia de desarrollo social (agua, salud, educación) economía, urbanismo saneamiento, medio ambiente, cultura.

Acceder a esos recursos no es complicado y pueden ser entregados directamente a los municipios o por medio de Asociaciones Civiles requisiitadas, o fundaciones.

Los acuerdos, convenios o alianzas de cooperación deben registrarse ante la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) quien coordina los esfuerzos a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Un dato que ejemplifica la poca atención de autoridades municipales de visión miope a programas de este tipo es que de los 2,462 municipios más demarcaciones (CDMX) del país, solo 400 disfrutan los beneficios de recursos internacionales para apuntalar su Desarrollo.