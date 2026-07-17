EL TRABAJO CERCANO Y LOS RESULTADOS CONSOLIDAN A RICARDO GALLARDO COMO EL GOBERNADOR MEJOR APROBADO DEL PAÍS

El respaldo de las y los potosinos refleja un Gobierno Verde cercano a la gente, que escucha, cumple y transforma a San Luis Potosí.

El trabajo permanente en las cuatro regiones del estado, la cercanía con las familias potosinas y una administración que ha privilegiado los resultados sobre los discursos colocaron al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, como el mandatario estatal con mayor aprobación ciudadana del país, de acuerdo con la más reciente medición de Mitofsky publicada por El Economista. Además, durante su administración se ha mantenido de forma constante entre los gobernadores mejor evaluados de México.

Este reconocimiento representa la confianza que las y los potosinos han depositado en un gobierno que recorre las calles, escucha de frente a la ciudadanía y responde con obras, programas sociales, inversión, desarrollo económico y acciones que mejoran la calidad de vida de las familias.

Más que una posición en un ranking, la evaluación refleja que en San Luis Potosí existe un gobierno presente, que trabaja todos los días sin distinción de regiones ni colores, construyendo un estado con mayores oportunidades para todas y todos.

Ricardo Gallardo afirmó que este resultado pertenece a la gente, porque es producto del esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno para transformar al estado.

“Esta confianza nos compromete a seguir trabajando con más fuerza. Nuestro gobierno nació para estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y ofrecer resultados. Este reconocimiento es de todas y todos los potosinos que creen que sí es posible transformar San Luis Potosí.”

Desde el inicio de la administración estatal, el Gobierno Verde ha impulsado una agenda enfocada en infraestructura, programas sociales, fortalecimiento de la seguridad, atracción de inversiones y desarrollo regional, acciones que han permitido mantener una evaluación positiva de manera sostenida entre la ciudadanía.

El Gobierno Verde reiteró que esta aprobación no representa un punto de llegada, sino un incentivo para redoblar esfuerzos y continuar construyendo un San Luis Potosí con más bienestar, más oportunidades y un gobierno que mantiene como principal compromiso servir con cercanía, responsabilidad y resultados para todas las familias potosinas.