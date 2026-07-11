Enrique Galindo supervisa modernización hidrosanitaria en distintas zonas de San Luis Capital

Vecinas y vecinos de San Pedro y de la calle Albino García reconocieron la atención del Gobierno de la Capital a reportes ciudadanos que requerían soluciones de fondo en las redes de drenaje y agua potable.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos supervisó las obras de modernización de la red hidrosanitaria en el fraccionamiento San Pedro, donde, acompañado por habitantes de la zona, verificó la renovación del drenaje y de las tomas domiciliarias, además de anunciar que se revisarán las economías disponibles para avanzar también con la pavimentación de la vialidad.

Durante el recorrido, vecinas y vecinos explicaron las afectaciones que habían enfrentado debido a las condiciones del drenaje y reconocieron la respuesta de la administración municipal. Luego de recibir los reportes ciudadanos y realizar una revisión especializada, el Interapas determinó sustituir la infraestructura para garantizar un servicio más seguro, eficiente y duradero.

Enrique Galindo señaló que se trata de una intervención compleja por las condiciones del suelo, pero aseguró que los trabajos se ejecutarán con calidad. Los habitantes agradecieron el inicio de la obra y solicitaron que se retire el adoquín existente para mejorar también la superficie de rodamiento, petición que será analizada por el Gobierno de la Capital.

Posteriormente, el Presidente Municipal recorrió la calle Albino García, en el tramo comprendido entre Ana María G. Costilla y Josefa Ortiz de Domínguez, donde constató junto con residentes y personal del Interapas los avances en la modernización de las tuberías. Esta intervención se inició después del reporte ciudadano sobre la aparición de un socavón, ante el cual se ordenó una revisión integral de la infraestructura.

El Alcalde destacó que la obra no consiste en reparaciones superficiales, sino en una solución de fondo para atender las causas del problema y brindar mayor seguridad a las familias. Asimismo, instruyó analizar los costos y la viabilidad de pavimentar la calle Albino García una vez concluidos los trabajos hidrosanitarios.