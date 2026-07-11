Así marchan los primeros clasificados a semifinales del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entró en su etapa más vibrante: Francia y España ya aseguraron su presencia en las semifinales del torneo, en un choque de colosos que realizará el martes 14 de julio en el Estadio de Dallas.

El camino hacia las semifinales del Mundial 2026 no fue sencillo para ninguno de los dos combinados europeos. En los cuartos de final, la vigente subcampeona del mundo, Francia, impuso su jerarquía al derrotar con un sólido 2-0 a la siempre combativa selección de Marruecos.

El astro Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 46, alcanzando una cifra histórica de 20 goles en Copas del Mundo. Posteriormente, Ousmane Dembélé selló la victoria al minuto 60 con un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta Yassine Bounou, desatando la euforia de los aficionados galos en el Estadio de Boston.

España firmó su clasificación en un auténtico partidazo frente a Bélgica en el Estadio de Los Ángeles, imponiéndose por un ajustado 2-1. El mediocampista Fabián Ruiz adelantó a la ‘Roja’ en la primera mitad, pero los belgas respondieron con un golazo de Charles De Ketelaere al minuto 41.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro se marcharía a la prórroga, Mikel Merino apareció de forma agónica al minuto 88 para conectar un remate preciso que dictaminó la sentencia definitiva y el boleto a la siguiente ronda para los dirigidos por Luis de la Fuente.

El otro lado del cuadro se definirá este sábado 11 de julio. Los dos cupos últimos boletos a semifinales se disputarán en partidos de alto calibre: Noruega se medirá ante Inglaterra en la ciudad de Miami, mientras que Argentina buscará mantener el sueño mundialista frente a Suiza en el Estadio de Kansas City.

Con información de López-Dóriga Digital