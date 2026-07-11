«Mil misiles están apuntando a Irán», amenaza Trump por supuesto plan para asesinarlo

Medios estadounidenses informaron que Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a que el país persa habría desarrollado una nueva conspiración para matar al presidente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes a Irán al señalar que tiene “mil misiles” apuntando al país persa por un supuesto plan para asesinarlo.
El diario The Wall Street Journal informó el jueves que Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a que Irán habría desarrollado una nueva conspiración para asesinar al presidente Trump.
«Mil misiles están fijados, cargados y apuntados a la República Islámica de Irán, con miles más por seguir inmediatamente, en caso de que el gobierno iraní actúe conforme a su amenaza, pronunciada en muchos rincones del planeta, de asesinar, o intentar asesinar, al presidente en funciones de los Estados Unidos ¡en este caso, a mí!”, advirtió en su red Truth Social.
Trump aseguró que el Ejército estadounidense “está listo, dispuesto y es capaz, por un período de tiempo de un año” de “destruir por completo” el territorio iraní.
De acuerdo con el medio, la información fue transmitida por Israel a las autoridades estadounidenses, aunque no se han divulgado detalles sobre el supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.
La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas entre ambos países.
Trump reconoció el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara, que continúa siendo un objetivo de posibles ataques iraníes y aseguró que existen personas en Irán que buscan atentar contra su vida.
Este viernes, el mandatario estadounidense informó que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a «niveles nunca antes vistos» en caso de que sea asesinado como resultado del supuesto complot de la República Islámica.
«Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos», declaró Trump en una entrevista con The New York Post. «He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto», añadió.
No obstante, en la misma entrevista el mandatario dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años: «No, no. Israel no ha dicho nada. No, no», afirmó. «He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?».
Con información de EFE.