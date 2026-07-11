Enrique Galindo ordena trabajos preventivos en los ríos Santiago y Españita ante la temporada de lluvias

Aunque el mantenimiento de ambos cauces corresponde al Gobierno del Estado, el Alcalde determinó que el Gobierno de la Capital intervenga para mejorar sus condiciones, reducir riesgos y proteger a la población.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, instruyó al Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, iniciar los trabajos necesarios de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en los ríos Santiago y Españita, ante las afectaciones provocadas por las lluvias y los riesgos que representan para automovilistas y habitantes de las zonas cercanas.

El Presidente Municipal explicó que la conservación de ambos espacios corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado; sin embargo, señaló que el Gobierno de la Capital actuará de manera directa ante la necesidad de atender la problemática. “A los potosinos no les interesa saber de quién es la responsabilidad; a mí me interesa arreglarlo y voy a seguir haciendo la gestión para hacerlo”, afirmó.

Galindo Ceballos precisó que las afectaciones registradas en el Río Santiago no se deben únicamente al desfogue de la Presa San José, sino también a las condiciones de la infraestructura y a la capacidad del sistema de drenaje para desalojar el agua durante precipitaciones intensas. Añadió que la Policía Vial y las áreas operativas municipales mantienen vigilancia permanente, realizan cierres preventivos y difunden información oportuna para evitar situaciones de riesgo.

El Alcalde informó que, durante las lluvias más recientes, personal del Ayuntamiento auxilió a entre ocho y doce vehículos que quedaron varados en el Río Santiago. Por ello, reiteró el llamado a respetar los cierres y las indicaciones de las autoridades, al tiempo que refrendó que la prioridad del Gobierno de la Capital será proteger la integridad de las familias y atender los puntos críticos de la ciudad, independientemente de la instancia a la que corresponda su mantenimiento.