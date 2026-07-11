GUARDIA CIVIL ESTATAL COMBATE EL DELITO EN LAS CUATRO REGIONES

• Un objetivo prioritario dedicado al robo de vehículos y contra la salud, además de un par de personas con señalamientos de abigeato, fueron detenidas por agentes estatales.

Como parte de las acciones permanentes para el combate al delito y la prevención, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un objetivo prioritario que, de acuerdo con trabajos de inteligencia, podría estar relacionado con el robo de vehículos en la capital potosina, así como a dos personas señaladas por robo de ganado en la zona Altiplano.

Un dispositivo de seguridad en la colonia Bellas Lomas, de la capital potosina, derivó en la detención de Daniel “N”, de 31 años, a quien le fueron localizadas dosis de “cristal”, así como una motocicleta y un motor, ambos con reporte de robo. De acuerdo con información de inteligencia, es considerado un objetivo criminal relacionado con el robo de vehículos, así como con la venta y distribución de sustancias prohibidas.

En una acción distinta, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron, en la comunidad de San José de la Peña, del municipio de Matehuala, a Erwin “N”, de 28 años, y a José “N”, de 27 años, originarios del estado de Nuevo León, quienes trasladaban un toro sin el consentimiento de quien legalmente pudiera disponer del mismo y sin documentación oficial, a quienes se aseguró además una camioneta marca GMC; ambos considerados objetivos prioritarios dedicados a la sustracción y comercialización ilícita de ganado, operando en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León.

Los detenidos, junto con la presunta droga, los vehículos y los demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones correspondientes y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene acciones firmes para combatir los delitos que atentan contra la tranquilidad de las y los potosinos, al tiempo que exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de los números de emergencia 911 y de Denuncia Anónima 089.