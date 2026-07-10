Suma Gobierno de la Capital  una reforestación más junto a las empresas Tubesa y Node Park en sus instalaciones

La Dirección de Desarrollo Económico Municipal llevó a cabo una reforestación más dentro del programa distintivo «Comunidad Futuro».

Se unió sinergia con el sector empresarial para conmemorar el Día Nacional del Árbol, la iniciativa contó con el respaldo operativo de Servicios Municipales para impulsar una Capital sostenible.

Con el objetivo de consolidar un crecimiento económico responsable y amigable con el entorno, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, llevó a cabo una reforestación más en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Árbol.

Esta jornada se realizó en sinergia con las empresas Tubesa y Node Park, las cuales participan de manera activa en el programa distintivo «Comunidad Futuro» bajo la modalidad de «Empresas con Propósito». En esta ocasión, se plantaron 50 árboles, logrando alcanzar una cifra de 100 árboles plantados en estas empresas en lo que va del año.

El evento protocolario y operativo contó con la participación de la Directora de Desarrollo Económico, la Korina Toro Reyna, así como del Director de Tubesa y Node Park, el ingeniero Luis Sanchez Espinosa, quienes destacaron el valor de la corresponsabilidad social entre la iniciativa privada y la autoridad local para generar un impacto ambiental positivo a largo plazo.

Asimismo, la Directora de Desarrollo Económico expresó un sincero agradecimiento a la Dirección de Servicios Municipales de San Luis Capital por su valioso apoyo y la sinergia brindada durante estas reforestaciones, asegurando el éxito técnico de las jornadas.

Con este tipo de proyectos coordinados, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos sigue trabajando firmemente por un mejor desarrollo económico para San Luis Capital, avanzando hacia una comunidad más sostenible, equilibrada y con un futuro verde para todos sus habitantes.