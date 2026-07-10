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AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital libera calles de cableado obsoleto en el Centro Histórico de SLP

By Redacción
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viernes, julio 10, 2026

  • En coordinación con las empresas Izzi, Totalplay y Megacable, el Gobierno Municipal ha retirado más de 50 kilos de cable aéreo para recuperar la belleza del primer cuadro de la ciudad.

El Gobierno de la Capital puso en marcha una jornada de retiro de cableado en desuso en el Centro Histórico, para mejorar la imagen urbana y preservar el patrimonio arquitectónico de la capital. Los trabajos se realizan con la colaboración de las empresas Izzi, Totalplay y Megacable, proveedoras de servicios de televisión por cable que en su momento instalaron esta infraestructura y que actualmente ya no cumple ninguna función.

Como resultado de estas labores se han retirado poco más de 50 kilogramos de cableado inservible que permanecía suspendido en distintos puntos, donde además de generar contaminación visual, ocultaba la belleza de edificios históricos y espacios emblemáticos del Centro Histórico.

La jornada es encabezada por la Unidad de Gestión del Centro Histórico, con el respaldo de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, dependencia encargada de coordinar la disposición final del material retirado, considerado de tratamiento especial, a fin de evitar afectaciones al medio ambiente.

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