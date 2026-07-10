ARRANCA DIF DE SOLEDAD CAMPAMENTOS INFANTILES CON ATRACTIVO PROGRAMA RECREATIVO

– Alrededor de 600 niños y niñas participan en nueve campamentos en los Centros de Desarrollo Comunitario, con un programa diverso de actividades recreativas, visitas guiadas y talleres.

En aras de promover el desarrollo infantil, a través de la creatividad, la imaginación y la recreación integral de niños y niñas de Soledad de Graciano Sánchez, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) inició nueve campamentos didácticos en cada uno de los Centros de Desarrollo Comunitario y la sede central, en los que participan 600 pequeñas y pequeños de todas las colonias del municipio de manera entusiasta con el respaldo de padres y madres de familia.

La presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna afirmó que con planeación, compromiso y responsabilidad, se arrancó con esta temporada de actividades recreativas y lúdicas en favor de las familias que más lo necesitan, con el propósito de ofrecer momentos de alegría, inclusión, desarrollo personal y motivación a la comunidad infantil, promoviendo el crecimiento sano y la integración familiar.

Detalló que los y las cientos de pequeñas asistentes participarán en visitas guiadas a recintos como Museo del Ferrocarril, Museo Francisco Cosío, Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, Parque Tangamanga 1, Parques Acuáticos, así como empresas socialmente responsables, como Ricolino y Bimbo. Además, se realizarán diariamente diversos talleres sobre la prevención de accidentes, reciclado, cuidado del medio ambiente y el respeto en la sociedad, dijo.

“Estamos muy contentos de realizar estos campamentos y de ver la enorme participación de nuestros niños y niñas, es un compromiso que nos llena de buen ánimo, que nos alegra como institución y nos satisface por ayudar a las familias que no tienen para un camping de alto costo; aquí, les damos todas las facilidades y la apertura”, dijo Cardona Reyna.

En este primer día, agregó, se tuvo una jornada de colaboración con los y las madres de familia, fortaleciendo el contacto con sus hijos e hijas, motivando a la integración y la convivencia integral en casa.

Por último, señaló que el Alcalde, Juan Manuel Navarro ha brindado todo el apoyo para que estos campamentos se realicen de manera segura, ordenada y dinámica con el fin de dejar gratas experiencias en los pequeños, ofreciendo siempre una cercanía con las familias, mediante el bienestar infantil.