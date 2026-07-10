Galindo cumple: inicia obras de agua y drenaje en Tierra Blanca

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha obras de drenaje sanitario y tomas de agua potable en la colonia La Campana, acompañado por vecinas y vecinos que agradecieron la atención a una demanda esperada durante años.

En cumplimiento al compromiso asumido con las y los habitantes de la colonia La Campana, en la fracción de Tierra Blanca, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos dio el banderazo de inicio a las obras de construcción de drenaje sanitario y tomas de agua potable, acompañado por familias de este sector que reconocieron la respuesta del Gobierno de la Capital a una necesidad histórica.

Durante el arranque de los trabajos, el Presidente Municipal señaló que, aunque las condiciones jurídicas del asentamiento habían dificultado durante años la intervención, el Gobierno de la Capital mantiene el compromiso de atender a las personas que habitan estas zonas, porque también son ciudadanas y ciudadanos de San Luis Potosí y merecen vivir con dignidad.

Enrique Galindo destacó que estas obras representan acciones de justicia social, pues llevar drenaje, agua potable e infraestructura básica transforma de manera directa la vida cotidiana de las familias, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Además, puso en marcha acciones de limpieza y mantenimiento táctico para recuperar el entorno, mejorar las condiciones de salud pública y brindar mayor bienestar a la población.

Vecinas y vecinos de La Campana agradecieron al Alcalde Enrique Galindo el inicio de estas obras, al señalar que después de años de abandono finalmente se atiende una demanda prioritaria para mejorar sus condiciones de vida. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de llevar servicios básicos, bienestar e igualdad de oportunidades a las zonas que más lo necesitan.