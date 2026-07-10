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ESTADO

LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y EMPRESARIOS ACUERDAN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD

By Redacción
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viernes, julio 10, 2026

* El convenio establece mecanismos de colaboración con establecimientos de entretenimiento y restauración para promover legalidad, orden administrativo y certeza jurídica.

La Dirección General de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios del Entretenimiento y Restauración Alimentaria A.C., para mantener comunicación directa y promover el cumplimiento de la normatividad vigente.

El acuerdo fue suscrito por la directora general de Gobernación, María Guadalupe Chávez Meza, y el presidente de la asociación, Roberto Arturo Pinto Madrid, quienes establecieron mecanismos de coordinación entre autoridades y establecimientos del sector.

La colaboración permitirá orientar a las empresas sobre sus obligaciones, prevenir irregularidades y generar condiciones de legalidad, orden administrativo y certeza jurídica para sus actividades.

En la firma participaron representantes jurídicos y administrativos de ambas instituciones, quienes acordaron dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio.

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