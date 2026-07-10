RICARDO GALLARDO ENTREGA 2 MIL LUMINARIAS PARA MODERNIZAR ALUMBRADO DE CIUDAD VALLES

* Con una inversión de 5.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado moderniza el sistema de iluminación para brindar calles más seguras, espacios públicos accesibles y mayor movilidad nocturna.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó 2 mil luminarias con tecnología LED para modernizar el alumbrado público de Ciudad Valles, como parte de una inversión estatal de 5.5 millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura urbana y brindar a las familias vialidades, parques y espacios públicos mejor iluminados y más seguros.

Las nuevas luminarias fueron instaladas en distintos puntos del municipio para incrementar la visibilidad en calles y áreas de convivencia, ofreciendo mayor seguridad a peatones y automovilistas, además de facilitar la movilidad durante la noche y generar entornos más accesibles para la población

La tecnología LED proporciona un mayor rendimiento lumínico, reduce el consumo de energía y cuenta con una vida útil superior a los sistemas convencionales, lo que permitirá contar con un servicio de alumbrado público más eficiente y sustentable. Asimismo, la nueva infraestructura favorecerá las actividades comerciales, recreativas y sociales en horario nocturno.

Ricardo Gallardo afirmó que su administración continuará llevando obras de infraestructura a las cuatro regiones del Estado para modernizar los servicios públicos, mejorar la movilidad y ofrecer a las familias potosinas municipios con mayor desarrollo, seguridad y bienestar.