Enrique Galindo refrenda compromiso educativo con los jóvenes

En el histórico e icónico Teatro de la Paz, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la ceremonia de graduación de 250 alumnas y alumnos de las preparatorias municipales y de la Escuela Municipal de Formación Musical; refrendó el compromiso de su administración con la educación de las juventudes e invitó a toda la población a participar en la Feria de Universidades, donde 55 instituciones presentarán opciones académicas.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó en el histórico Teatro de la Paz la ceremonia de graduación de cerca de 250 alumnas y alumnos de instituciones educativas municipales, en un acto emotivo que reunió a egresadas, egresados, familias, docentes y autoridades. En esta generación concluyeron su formación 57 estudiantes de la Preparatoria Municipal Nueva Generación La Pila; 101 de la Preparatoria Ponciano Arriaga; 79 de la Preparatoria Municipal El Saucito; y 12 de la Escuela Municipal de Formación Musical, como resultado del esfuerzo de las y los jóvenes y del impulso que el Gobierno de la Capital mantiene para ampliar las oportunidades educativas.

Durante la ceremonia, el Presidente Municipal reconoció la dedicación de las y los estudiantes que concluyeron esta etapa y destacó que las preparatorias municipales se han consolidado como una alternativa real para que cientos de jóvenes potosinos continúen su formación académica. Enrique Galindo Ceballos refrendó que la educación es una de las herramientas más importantes para construir un mejor futuro, por lo que el Gobierno de la Capital seguirá fortaleciendo programas, espacios y acciones que permitan a las juventudes avanzar en sus proyectos de vida, con el respaldo de sus familias y de instituciones comprometidas con su desarrollo.

A nombre de las alumnas y alumnos graduados, Gilberto Gabriel Rodríguez León, quien obtuvo el primer lugar de aprovechamiento de la Preparatoria Ponciano Arriaga, expresó que este día representa el cierre de una etapa muy importante, marcada por esfuerzos, aprendizajes y experiencias que fortalecieron a cada estudiante. Asimismo, agradeció al Alcalde Enrique Galindo Ceballos y al Gobierno de la Capital por mantener y fortalecer las preparatorias municipales, espacios que, señaló, no solo les permiten crecer como estudiantes, sino también como personas, al brindarles herramientas para continuar con su preparación y enfrentar nuevos retos.

Como parte del compromiso de acompañar a las y los jóvenes más allá de la educación media superior, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos invitó a las y los egresados, a sus familias y a toda la población a participar en la Feria de Universidades, en la que 55 instituciones de educación superior presentarán su oferta académica y opciones de becas para quienes buscan continuar sus estudios. El Gobierno de la Capital reiteró que el objetivo es que ninguna o ningún joven abandone su preparación por falta de alternativas, por lo que continuará generando oportunidades que impulsen la educación, el talento y el futuro de las juventudes potosinas.