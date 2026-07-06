Enrique Galindo encabeza festejos por el 102 Aniversario del Ejido Escalerillas

El Gobierno de la Capital acompañó a las familias de esta histórica comunidad en una celebración de identidad, tradición y reconocimiento al trabajo conjunto que ha permitido impulsar obras y acciones en beneficio de sus habitantes.

En un ambiente de tradición, convivencia comunitaria e identidad, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó este domingo los festejos por el 102 Aniversario de la fundación del Ejido Escalerillas, acompañado por integrantes del Cabildo y directores del Gobierno de la Capital, en una jornada que reunió a familias, habitantes y representantes de la comunidad.

Durante la celebración, se recordó la historia de Escalerillas, desde los primeros asentamientos registrados entre 1603 y 1607, cuando se realizó la primera donación de tierras, hasta el 5 de julio de 1924, fecha en la que se concretó la dotación de tierras a sus vecinos, hecho que marcó formalmente la fundación del ejido y consolidó su identidad comunitaria.

Como parte del programa conmemorativo, se llevó a cabo la coronación de la Reina 2026-2027 del Ejido Escalerillas, además de presentaciones musicales, bailes y actividades culturales con la participación de grupos y artistas originarios de la propia comunidad, lo que fortaleció el sentido de pertenencia y orgullo entre sus habitantes.

Las y los pobladores de Escalerillas agradecieron la presencia del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de integrantes del Cabildo y de directores municipales, así como el respaldo del Gobierno de la Capital para la realización de obras y acciones que han beneficiado a la comunidad, resultado del trabajo cercano y coordinado con sus habitantes.