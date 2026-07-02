Resalta Comisión de Servicios de la Capital resultados del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis” 

Su regidora presidenta, Maritza Jenith Vázquez reconoce al personal operativo que diariamente conservan y embellecen el primer cuadro de la ciudad

Presentan informe las direcciones de Servicios Municipales, de Gestión Ecológica y la UGCH

La presidenta de la Comisión edilicia de Servicios, Maritza Jenith Vázquez Pérez resaltó los resultados del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, respaldado por el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos y por el cual, la Capital ya es un referente global; asimismo, reconoció a las áreas operativas por su trabajo diario comprometido y transversal.

Por ello, regidoras y regidores integrantes de dicha Comisión, aprobaron la propuesta de Vázquez Pérez de entregar reconocimientos a coordinadores operativos de las Direcciones de Servicios Municipales y de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como de la Unidad de Gestión del Centro Histórico – UGCH -, “además de hacerlo extensivo a las más de 400 colaboradoras y colaboradores municipales que trabajan en calle, por sus acciones a favor de la ciudad”.

El titular de Servicios Municipales, Cristian Azuara Azuara detalló el alumbrado en la calle Julián de los Reyes con el cambio de 30 bolardos y luminarias, lo que se replicará en otros espacios, además de 70 puntos de luz reparados; en Imagen Urbana detalló los 2 mil 348 metros cuadrados de muros y superficies limpios de pintas y la rehabilitación de mil 218 piezas de mobiliario urbano; los más de 82 mil metros cuadrados de limpieza en áreas públicas, entre otras acciones. Y de Parques y Jardines, la siembra de 4 mil 143 plantas de ornato y la colocación de pasto en mil 100 metros cuadrados; además de 23 mil 506 metros cuadrados con mantenimiento continuo de las principales plazas del Centro Histórico, que incluye la reforestación con árboles de tamaño considerable.

Por su parte, el director de Gestión Ecológica, Jaime Mendieta Rivera remarcó los recorridos diarios por sectores, la supervisión cotidiana, además del reforzamiento de la participación ciudadana; la reducción de horas en la recolección para alcanzar una cobertura del 97 %; la recolección de más de 32 toneladas de basura; mil 400 servicios de limpieza de papeleras; más de 90 esquinas limpiadas; a la par de atender denuncias y emitir apercibimientos.

Finalmente, el responsable de la UGCH, Jesús Becerra Rodríguez detalló que el programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, ya lleva más de mes y medio, gracias a la coordinación con distintas áreas municipales y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia – INAH -. Detalló igualmente la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, del Instituto Municipal de Planeación, el área de Parquímetros, Protección Civil en la detección de 45 fincas en riesgo; así como de Comercio para el rescate de espacios públicos y de Obras Públicas en tema de bacheo, e insistió en que se continuarán con acciones para hacer al centro más inclusivo y accesible para personas con discapacidad.