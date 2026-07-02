GOBIERNO ESTATAL GARANTIZA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA CON CLÍNICAS ROSA

• Las 11 Clínicas Rosa brindan consultas, medicamentos, estudios de laboratorio, atención dental, exámenes de la vista y lentes gratuitos a más de 100 mil beneficiarias y beneficiarios en todo el Estado.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar servicios de salud gratuitos a quienes más lo necesitan, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) mantiene en operación 11 Clínicas Rosa distribuidas en las cuatro regiones de San Luis Potosí atendiendo sin límites a más de 100 mil familias potosinas y, tan solo durante junio, otorgar más de 30 mil servicios, entre consultas médicas, entrega de medicamentos, atención y procedimientos dentales, interpretación y realización de estudios de laboratorio, exámenes de la vista y entrega gratuita de lentes.

Las Clínicas Rosa se ubican en Ricardo B. Anaya, Tlaxcala y Salvador Nava, en la zona metropolitana; en Quintas de la Hacienda y la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez; además de Villa de Reyes, Matehuala, Ciudad Valles, Tamazunchale y Rioverde, acercando estos servicios a las cuatro regiones del Estado como parte del cambio que se vive y se siente en brindar atención preventiva y seguimiento oportuno para contribuir al bienestar de la población, principalmente de quienes no cuentan con acceso a servicios médicos.

La titular de la Sedesore, Rosario Martínez Galarza, informó que estos servicios están dirigidos al público en general, por lo que invitó a quienes aún no forman parte del programa a acudir a cualquiera de las Clínicas Rosa o directamente a las oficinas de la dependencia, ubicadas en Ignacio Aldama número 330, en la zona centro, donde recibirán orientación para incorporarse y acceder a este y otros beneficios que el mandatario estatal pone a disposición de las familias potosinas.