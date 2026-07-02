GOBIERNO ESTATAL RESPALDA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CON MUESTRA ARTÍSTICA

* El Centro de Atención Múltiple de Educación Especial presentó el proyecto “Museo Temporal” como cierre del ciclo escolar, destacando el talento y la creatividad de sus estudiantes.

Para construir una educación más incluyente que favorezca el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, como es la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) realizó la muestra de cierre del ciclo escolar del Centro de Atención Múltiple de Educación Especial (CAM), donde alumnas y alumnos compartieron los resultados de su formación artística y académica.

Durante la jornada participaron 40 estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria con la presentación del proyecto “Museo Temporal”, que incluyó una exposición de arte, además de números de baile y teatro, fortaleciendo espacios donde las y los alumnos expresan su talento, consolidan habilidades y participan activamente en un entorno que promueve la inclusión y el aprendizaje.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció el compromiso de docentes, personal de apoyo, madres y padres de familia por contribuir a la formación integral de las y los estudiantes. Con actividades como esta, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con una educación que brinda mayores oportunidades y refleja el cambio que se vive y se siente al impulsar ambientes escolares donde la inclusión, la participación y el desarrollo de cada estudiante son una prioridad.