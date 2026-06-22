Sigue el gran ambiente en la fiesta mundialista: Gobierno de la Capital prepara Feria de la Torta para el México vs Chequia

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos invita a familias potosinas y visitantes a vivir el partido de la Selección Mexicana en la Plaza del Carmen, como parte de las actividades de San Luis Capital, Corazón del Fútbol, con pantalla gigante, ambiente familiar, gastronomía y presentaciones de mariachi en el Centro Histórico.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, prepara una nueva jornada de convivencia mundialista en Plaza del Carmen con motivo del partido entre México y República Checa, como parte del programa San Luis Capital, Corazón del Futbol, que ha convertido al Centro Histórico en punto de encuentro para miles de familias potosinas y visitantes durante la Copa del Mundo 2026.

El Presidente Municipal invitó a la ciudadanía a reunirse en la Plaza del Carmen, donde se encuentra instalada la pantalla gigante para seguir a la Selección Mexicana en un ambiente gratuito, familiar y de gran convivencia. Como parte de esta jornada, se realizará la Feria de la Torta, además de presentaciones de mariachi y actividades recreativas que fortalecerán el ambiente festivo en el corazón de la ciudad.

Enrique Galindo destacó que estas actividades permiten que el Mundial se viva como una celebración ciudadana, con beneficios para comerciantes, prestadores de servicios, emprendedores y negocios del Centro Histórico, gracias a la afluencia de personas que acuden a disfrutar los partidos, la gastronomía local, la música mexicana y la convivencia en espacios públicos seguros y ordenados.

Finalmente, el Gobierno de la Capital informó que, como en las jornadas anteriores, se mantendrá presencia preventiva y coordinación institucional para acompañar las actividades, orientar a la ciudadanía y favorecer que la convivencia se desarrolle de manera responsable, ordenada y segura.