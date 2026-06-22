Empresas se unen a concientización de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos

Personal operativo de una embotelladora participan en la charla: «Derecho a la Salud Mental y Prevención de Adicciones»

Se busca que esta sensibilización trascienda también en la vida familiar, así como en la comunidad

Empresas instaladas en San Luis Capital se suman a las acciones encabezadas por el Gobierno Municipal para promover el conocimiento, pero también el respeto por los derechos humanos entre las empleadas y trabajadores.

De ahí que especialistas de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos impartieron la plática «Derecho a la Salud Mental y Prevención de Adicciones», dirigida al personal operativo de la embotelladora AGA del Centro.

​El objetivo principal de este acercamiento es brindar herramientas prácticas para prevenir y evitar riesgos en la salud física y emocional de las trabajadoras y empleados; a la par de fortalecer la seguridad y el clima laboral dentro de las operaciones diarias.

No obstante, el personal operativo se comprometió a replicar los conocimientos adquiridos a fin de que su impacto no sólo se queda en su centro de trabajo, sino trascienda al entorno social y familiar de cada una de las personas concientizadas.

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos remarcó la relevancia de esta labor para fomentar el bienestar común, en la que además se recalcó que la salud mental es un derecho fundamental y prevenir es la mejor herramienta para ejercer las libertades de manera sana y responsable.