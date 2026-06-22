AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD SUPERVISA CORRECTA OPERACIÓN DE MERCADOS AMBULANTES

* La Dirección de Comercio Municipal supervisa 73 rutas de tianguis y trabaja coordinadamente con organizaciones para fortalecer una actividad comercial ordenada y segura.

Con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y la sana convivencia entre comerciantes y habitantes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Comercio Municipal, mantiene un acercamiento permanente con las rutas de tianguis y mercados ambulantes que operan en el municipio, mediante recorridos de supervisión en los que se verifica el cumplimiento de la normatividad y el adecuado funcionamiento de la actividad comercial, siguiendo la visión de cercanía y atención ciudadana impulsada por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

La directora de Comercio Municipal, María Lidia Hernández Hernández informó que actualmente se tiene un registro de 73 rutas de tianguis que operan durante toda la semana en distintas colonias y sectores del municipio; detalló que en cada recorrido se revisa que los comerciantes respeten sus espacios asignados, ejerzan únicamente el giro autorizado, eviten invadir pasillos o áreas comunes y mantengan limpias las zonas al concluir su jornada. “Nuestro trabajo es que la actividad comercial se desarrolle de manera ordenada y en armonía con las familias, evitando situaciones que generen conflictos o afecten a los vecinos”, señaló.

Las inspecciones se realizan en colonias y comunidades de las cinco zonas operativas del municipio, entre ellas Cabecera Municipal, San Felipe, Hogares Populares, Acceso Norte, Puerta Real, La Virgen, Rivas Guillén y Hogares Ferrocarrileros, donde se concentra una importante actividad comercial; además, se verifica que no se registren ventas irregulares, consumo de bebidas alcohólicas ni otras conductas que puedan ocasionar inconformidades entre la población.

Otras de las acciones que se vigilan para garantizar el orden social, es la limpieza al término de cada jornada comercial, misma que favorece la limpieza pública, mantenimiento de calles y avenidas y la imagen urbana positiva para habitantes en cada zona.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener un municipio ordenado y cercano a la gente, fortaleciendo la convivencia y el desarrollo económico de cientos de familias que dependen del comercio ambulante. El cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se refleja en un gobierno que escucha, atiende y trabaja diariamente para que la actividad comercial se realice con responsabilidad y en beneficio de toda la población.