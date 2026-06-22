HABITANTES Y COMERCIANTES DE PRIVADAS DE LA HACIENDA VIVEN MEJOR GRACIAS A OBRA DE COLECTOR PLUVIAL

• Comerciantes y habitantes aseguran que las recientes lluvias confirmaron la efectividad de la obra, que ya evita afectaciones históricas en la zona.

Comerciantes y habitantes de la colonia Privadas de la Hacienda reconocieron que el colector pluvial impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ya mostró resultados positivos ante las recientes lluvias; atrás quedaron las severas inundaciones que durante años afectaron viviendas, negocios y la movilidad de cientos de familias y ahora existe un panorama de bienestar generalizado.

Aunque la obra presenta un avance superior al 90 por ciento y aún no concluye en su totalidad, ya demostró su efectividad y marca el inicio de una solución definitiva para colonias como Privadas de la Hacienda, Hacienda Las Cruces, Conjunto del Real y Primero de Mayo.

“Antes se nos metía el agua y el lodo, no vendíamos nada y hasta los carros se descomponían al intentar pasar; hoy las ventas se mantienen y estamos muy contentos porque esta obra sí funcionó”, expresó Carolina Oyarvidez, encargada de una panadería en la zona, quien además llamó a fortalecer la cultura de mantener limpias las calles.

En el mismo sentido, la dueña de una veterinaria sobre avenida de Las Haciendas afirmó: “Después de 27 años de batallar con las inundaciones, por fin se notó el cambio, felicito al Alcalde Juan Manuel Navarro y al Gobernador Ricardo Gallardo porque hicieron un muy buen trabajo”.

Para la señora Santarenas, propietaria de un negocio de jugos y licuados, el cambio ha sido contundente: “Antes se metía el agua de drenaje a los locales y hasta perdí un refrigerador, ahora, pese a las lluvias de estas semanas, hemos trabajado con normalidad”; por su parte, la vecina Yolanda Esparza Rico destacó que hoy las familias pueden transitar con tranquilidad. “Antes no podíamos entrar ni salir y teníamos que esperar ayuda, ahora el agua se va rápido y estamos muy agradecidos con el Alcalde Juan Manuel Navarro porque esta obra fue para bien de todos”, expresó.

Siguiendo la visión de cercanía y atención a las necesidades de la población que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez continúa trabajando de la mano con el Gobierno del Estado en obras de alto impacto social que mejoran la calidad de vida de las familias y consolidan el cambio que se vive en Soledad, con soluciones que durante años fueron una demanda de la ciudadanía.