“Mayor y mejor calidad de vida, el objetivo de las obras municipales”: Enrique Galindo

Acompañado por vecinas y vecinos de Rancho de la Cruz, así como por el Presidente de la CMIC en San Luis Potosí, Leopoldo Stevens Pérez, el Alcalde de la Capital dio inicio a la obra hidrosanitaria en la 1ª Privada de Río Paisanos, una acción que lleva servicios básicos, dignidad y mejores condiciones de vida a familias de la zona norte.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos dio el banderazo de arranque a la obra hidrosanitaria en la 1ª Privada de Río Paisanos, en Rancho de la Cruz, donde afirmó que el objetivo central de las obras municipales es generar mayor y mejor calidad de vida para las familias potosinas. Durante la edición 585 del programa Capital al 100, destacó que estas acciones llevan servicios básicos como agua potable y drenaje a zonas que durante años solicitaron atención, por lo que representan dignidad, salud, seguridad y mejores condiciones urbanas para las y los habitantes.

Acompañado por vecinas y vecinos de la zona, así como por el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en San Luis Potosí, Leopoldo Stevens Pérez, el Presidente Municipal subrayó que su administración no solo ha sido la que más ha recorrido las colonias, sino también la que ha convertido esos recorridos en respuestas concretas. Señaló que caminar la ciudad permite conocer de primera mano las necesidades reales de la población y atenderlas con obras que transforman la vida cotidiana, especialmente en sectores que por décadas esperaron infraestructura básica.

A nombre de las familias beneficiadas, Sebastiana Rico Saucedo agradeció el inicio de los trabajos y reconoció que después de muchos años por fin se concreta una obra necesaria para mejorar la calle y las condiciones de vida de quienes habitan en Rancho de la Cruz. Por su parte, Leopoldo Stevens Pérez reconoció el ritmo de trabajo del Alcalde Enrique Galindo, con el arranque y entrega constante de obras, y destacó que la coordinación con el sector constructor también se ha reflejado en aportaciones al DIF Municipal para fortalecer espacios como el Centro Municipal de Autismo y la nueva UBR Maravillas.

El Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, explicó que los trabajos se realizarán desde la Calle de la Cruz hasta el fin de vía, con una intervención de 125 metros lineales de infraestructura hidrosanitaria. Además, el Alcalde Enrique Galindo anunció la instalación de nuevo alumbrado público y el retiro de cableado obsoleto en la zona, acciones que complementan esta obra y fortalecen la seguridad, la imagen urbana y la funcionalidad de Rancho de la Cruz; asimismo, informó que el Consejo de Desarrollo Social Municipal aprobó 14 nuevos proyectos que se suman a las obras estratégicas del Gobierno de la Capital.