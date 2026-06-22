Gobierno de San Luis Capital mantiene atención permanente e integral en la Delegación La Pila

Las acciones incluyen limpieza, podas, recolección de residuos y atención a solicitudes ciudadanas en distintos puntos de la Delegación.

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y garantizar espacios públicos funcionales, personal de la Delegación La Pila realizó durante esta semana diversas jornadas de limpieza, poda, desbroce y recolección de residuos en distintos puntos de la demarcación.

Como parte de las acciones de seguridad vial, también se realizaron mejoras en la señalética ubicada en la plaza frente al Jardín de Niños Guty Cárdenas, medida que permitirá una circulación más ágil y segura para peatones y automovilistas.

Estas labores se llevaron a cabo por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos y bajo la supervisión de la Delegada Daniela Cid, con el objetivo de atender las necesidades de la población y fortalecer el mantenimiento de áreas comunes en beneficio de las familias de la zona.

Además de los trabajos de limpieza y conservación, se brindó atención a solicitudes ciudadanas y requerimientos de instituciones educativas, contribuyendo a mejorar el entorno y las condiciones de diversos espacios públicos. Las acciones forman parte de una estrategia continua para mantener la delegación digna para su población.