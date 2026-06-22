San Luis Capital participa en Foro REP México 2026 en Querétaro

La experiencia de San Luis Capital en gestión integral de residuos fue presentada en el Foro REP México 2026, donde se destacó la importancia de fortalecer a los municipios en la construcción de soluciones sostenibles.

La participación del Ayuntamiento reafirma el liderazgo ambiental impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos en la agenda nacional de economía circular y sostenibilidad.

Querétaro, Qro.- Por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, participó como panelista en el Foro REP México 2026, uno de los encuentros más importantes del país en materia de economía circular y Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Durante el panel “El marco regulatorio y la realidad territorial”, Mendieta Rivera compartió la experiencia de San Luis Capital en la gestión integral de residuos y la importancia de fortalecer el papel de los municipios en la transición hacia modelos más sostenibles.

“Las ciudades son donde los residuos se generan y donde también deben construirse las soluciones. La Responsabilidad Extendida del Productor será exitosa en la medida en que fortalezca las capacidades municipales y permita que los beneficios lleguen a todos los territorios, no solo a las grandes zonas metropolitanas”, señaló el funcionario municipal.

Asimismo, destacó que San Luis Potosí ha impulsado una política ambiental basada en resultados, innovación y cercanía con la ciudadanía, consolidando programas y acciones que hoy son referencia para otros municipios del país.

Con esta participación, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirma el liderazgo ambiental de San Luis Capital en la agenda nacional de sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos, fortaleciendo la presencia del municipio en los espacios donde se diseñan las soluciones que marcarán el futuro ambiental de México.

San Luis Capital continúa avanzando con una visión clara: construir una ciudad más limpia, resiliente y cada vez más amable con el planeta