San Luis Capital vive la pasión mundialista; Alcalde Galindo inaugura “El Mundialito San Luis Amable 2026

El Alcalde Enrique Galindo dio arranque a este torneo en Plaza del Carmen, desde donde destacó que este torneo acerca la fiesta de la Copa del Mundo a las familias potosinas y promueve el deporte, la convivencia y el orgullo por la ciudad._

San Luis Potosí se prepara para vivir una auténtica fiesta futbolera con la fase final del torneo municipal “Mundialito San Luis Amable 2026”, iniciativa impulsada por el Gobierno de la Capital para acercar el ambiente de la Copa Mundial 2026 a las familias potosinas. Durante la ceremonia inaugural, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos destacó que este evento convierte a la ciudad en un espacio de convivencia, entusiasmo y promoción del deporte entre niñas, niños y jóvenes.

El Alcalde Enrique Galindo señaló que “El Mundialito San Luis Amable 2026” es una invitación para que la ciudadanía disfrute del fútbol y de la gran celebración que representa la próxima Copa del Mundo, al tiempo que fortalece los valores de compañerismo, disciplina y respeto. Añadió que este torneo permite que San Luis Capital se sume al espíritu mundialista y que las nuevas generaciones encuentren en el deporte una oportunidad para desarrollarse integralmente.

Por su parte, el Director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, resaltó la amplia participación registrada en el certamen y explicó que la competencia reúne a equipos de distintas colonias, barrios, escuelas de fútbol y promotores deportivos de toda la ciudad. Destacó que el torneo representa una plataforma para impulsar el talento local y fomentar estilos de vida saludables entre la población.

La competencia se desarrolla en la modalidad de Fútbol 7 y contempla dos etapas: una fase eliminatoria por zonas y una fase final integrada por 48 equipos en cada categoría. En esta última ronda, los conjuntos participantes representarán a las selecciones nacionales clasificadas a la Copa Mundial de 2026, recreando el formato del máximo torneo de fútbol del planeta y generando una experiencia única para jugadores y aficionados.

La fase final de “El Mundialito San Luis Amable 2026” también busca fortalecer la convivencia entre equipos, familias y comunidades de distintos sectores de la ciudad, aprovechando el fútbol como un punto de encuentro que une a personas de todas las edades. A través de este torneo, San Luis Capital fomenta espacios de integración, participación ciudadana y sana competencia, en un ambiente que celebra tanto el deporte como el sentido de comunidad.