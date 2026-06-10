GOBIERNO ESTATAL IMPULSA ALIANZA CON INDUSTRIA PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD

• SEDECO y Canacintra impulsan una agenda conjunta para agilizar trámites, fortalecer la formación de talento especializado y consolidar a San Luis Potosí como un destino competitivo para la inversión.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la competitividad, atraer más inversiones y generar mayores oportunidades de desarrollo económico sin límites para las y los potosinos, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) acordaron impulsar una agenda conjunta enfocada en la mejora regulatoria, la formación de talento y el fortalecimiento del sector productivo.

Durante la sesión de mesa directiva de Canacintra, encabezada por Imelda Elizalde Martínez, el titular de la SEDECO, Mario García Valdez, reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar coordinadamente con la industria en proyectos estratégicos que permitan responder a las necesidades actuales de las empresas, mediante una mayor vinculación entre el sector educativo, la ciencia, la tecnología y los sectores productivos, impulsando la formación de talento especializado.

El funcionario destacó que la mejora regulatoria integral contribuirá a agilizar trámites estatales y municipales para generar un entorno más favorable para la inversión. Además, afirmó que San Luis Potosí continuará fortaleciendo su atractivo para los sectores manufacturero, de servicios y hotelero, gracias a ventajas como la paz laboral, la estabilidad social, la calidad de vida y los programas de financiamiento y estímulos que ofrece el Estado, reflejo del cambio que se vive y se siente en las cuatro regiones de la entidad.