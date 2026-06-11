México y Sudáfrica encienden el fuego del Mundial 2026

Llegó el día. La Selección Mexicana y Sudáfrica inaugurarán el Mundial 2026 este jueves 11 de junio de 2026 en la mítica cancha del Estadio Ciudad de México, antes Azteca.

El Tricolor, dirigido por Javier Vasco Aguirre, está obligado a ganar si quiere tener aspiraciones para avanzar a la siguiente ronda. Enfrente tendrá en la escuadra sudafricana, en teoría al rival más débil del Grupo A, que también lo integran Corea del Sur y República Checa.

México debe llevar el dominio de partido, pero deberá estar atento a una Sudáfrica que espera cualquier error del combinado nacional para dar la primera campanada del Mundial.

Los Bafana Bafana y el Tricolor empataron 1-1 en la inauguración del Mundial de 2010. Fue también el 11 de junio cuando el partido terminó empatado 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez, quien ahora funge como auxiliar del Vasco Aguirre.

Para México ocupó el sitio 14 en el último ranking, mientras que los sudafricanos son la selección 60 a nivel mundial, con pocos jugadores involucrados en ligas del extranjero.

Además el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, será el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo,, tras ser la casa de la edición de 1970, ganada por el Brasil de Edson Arantes do Nascimento Pelé, y la de 1986, conquistada por la Argentina de Diego Armando Maradona.

Para esta partido se implementará una fuerte intervención de movilidad y de seguridad para las más de 80 mil personas que estarán en el juego, el cual es conocido como Operativo “Última Milla“, que incluye un perímetro de unos 1.5 kilómetros en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.

México vs Sudáfrica, inauguración del Mundial 2026:

Alineaciones probables: México: Raúl Tala Rangel; Jesús Gallardo; Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez. Seleccionador: Javier Aguirre. Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Sibisi Nkosinathi, Mbekezeli Mbokasi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sithole Sphepelo, Appollis Oswin, Themba Zwane, Relebohile Mokofeng; Lyle Foster. Seleccionador. Hugo Broos.

Árbitro : Wilton Sampaio, de Brasil.

: Wilton Sampaio, de Brasil. Lugar: Estadio Ciudad de México.

Estadio Ciudad de México. Hora: El espectáculo de la inauguración comenzará a las 11:30 h, mientras que el duelo está pactado para las 13:00 h. Las puertas del estadio se abrirán a las 09:00 h

El espectáculo de la inauguración comenzará a las 11:30 h, mientras que el duelo está pactado para las 13:00 h. Las puertas del estadio se abrirán a las 09:00 h Dónde ver el partido: Canal 5, Canal 7, Canal 9, TUDN Las Estrellas y la plataforma VIX.

Con información de Roger A. García Martínez

López-Dóriga Digital