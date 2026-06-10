«Quedamos a la espera»: CNTE mantiene en vilo al gobierno de Sheinbaum a horas del arranque del Mundial

Los maestros de la CNTE mantienen en “espera” al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para informarles si continúan o no las movilizaciones este 11 de junio, cuando inicia el mundial de fútbol.

“Quedamos a la espera de las definiciones que tomará hoy la CNTE”, dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

Al dar lectura a un posicionamiento del gobierno federal, aseguró que en la reunión de siete horas que sostuvieron este miércoles con los docentes, se plantearon respuestas a las demandas magisteriales para destrabar la huelga nacional y evitar más movilizaciones:

“El gobierno de México ha hecho valiosos planteamientos. Buscamos tener contrapropuestas de su parte, que nos permitan aproximarnos y avanzar”, dijo.

Al dar lectura al comunicado, después del encuentro con la comisión de la CNTE, la encargada de la política interior solo explicó que se quedó “abierto el diálogo”.

“Pero es necesario pasar a una nueva etapa. Y, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, es tiempo de definiciones”, dijo.

Rosa Icela dejó en claro que en la reunión con la CNTE, sobre el tema de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, se insistió en que el Gobierno de México no tenía los recursos suficientes.

“Tenemos que ser muy responsables en todas nuestras resoluciones. No podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto. Somos un gobierno que respeta los derechos humanos, la libre manifestación pacífica y el libre tránsito de la población”, dijo.

La secretaria fue cuestionada por la prensa sobre detalles de las propuestas del gobierno Federal; sin embargo, solamente respondió en varias ocasiones que “están a la espera”.

Será hasta las primeras horas de este jueves que se dé a conocer si los maestros, en su asamblea, acordaron continuar las movilizaciones de cara al 11 de junio.

Con información de Latin Us