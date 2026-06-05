Estela Arriaga, Presidenta del DIF Municipal, entrega lentes a habitantes de Bocas

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, y el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezaron la entrega de 90 lentes graduados, útiles escolares y apoyos a familias de la Delegación Bocas, como parte de la Ruta de la Salud 3.0 y de las acciones permanentes de atención social y médica que impulsa el Gobierno de la Capital en las comunidades rurales.

SLP.- En gira de trabajo por la Delegación Bocas, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, acompañada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, encabezó la segunda entrega de lentes graduados de la Ruta de la Salud 3.0, programa que acerca servicios médicos especializados y apoyos a las familias que habitan en las comunidades rurales de San Luis Capital.

Durante esta jornada fueron beneficiadas más de 90 personas con lentes graduados, luego de las valoraciones realizadas por personal especializado. La entrega se realizó principalmente en apoyo a habitantes afectados por la tromba y granizada registrada el mes pasado, fenómeno que ocasionó daños en viviendas, cosechas y en la economía de numerosas familias de la Delegación Bocas.

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que la atención a las familias potosinas es una tarea permanente, especialmente para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Señaló que la Ruta de la Salud 3.0 permite acercar servicios médicos, estudios especializados y apoyos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, particularmente en las comunidades más alejadas de la zona urbana.

Como parte de la gira de trabajo también se entregaron mochilas y útiles escolares a niñas y niños de la Escuela Comunitaria Las Flores. Asimismo, la Coordinación del DIF en Bocas recibió el Certificado como Espacio 100 por ciento Libre de Humo de Tabaco, en reconocimiento a las acciones implementadas para promover entornos más saludables para la población.

Por su parte, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirmó el compromiso del Gobierno de la Capital de mantener una atención cercana a las comunidades rurales mediante programas de salud, asistencia social y desarrollo comunitario. Destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para llevar servicios y apoyos directamente a quienes más los necesitan.

Finalmente, las autoridades municipales informaron que la Ruta de la Salud 3.0 continuará visitando la Delegación Bocas y otras comunidades del municipio, con el propósito de ampliar la cobertura de servicios médicos y fortalecer la atención preventiva en beneficio de las familias potosinas.