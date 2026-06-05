Enrique Galindo lleva obras y acciones a Bocas; anuncia Fondo Municipal de Desastres

Durante una gira de trabajo por la Delegación Bocas, el Alcalde Enrique Galindo puso en marcha obras de infraestructura hidráulica, encabezó la sesión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable y anunció la creación de un Fondo Municipal de Desastres para fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias que afecten a las comunidades rurales.

En gira de trabajo por la Delegación Bocas, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirmó el compromiso del Gobierno de la Capital con las comunidades rurales al poner en marcha obras de infraestructura hidráulica, entregar recursos a familias y productores afectados por la tromba y granizada registradas el pasado 19 de abril, y anunciar nuevas medidas para proteger a la población ante fenómenos meteorológicos.

Durante su intervención, el Alcalde Enrique Galindo explicó que la atención brindada a las familias afectadas fue posible gracias al trabajo coordinado entre distintas dependencias municipales y autoridades federales, particularmente con la Comisión Nacional del Agua, además de las gestiones iniciadas por la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, desde los primeros reportes de daños.

Como parte de las acciones anunciadas para fortalecer la capacidad de respuesta del municipio, Enrique Galindo informó la creación de un Fondo Municipal de Desastres que permita atender con mayor rapidez emergencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos. Asimismo, planteó impulsar mecanismos de aseguramiento que brinden protección a las familias y productores rurales ante eventos climáticos extraordinarios.

Como parte de la jornada, el Presidente Municipal dio el banderazo de inicio a obras de infraestructura hidráulica que beneficiarán a las comunidades de La Mantequilla, Manguitas y La Hierbabuena, acciones orientadas a fortalecer el acceso al agua y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en esta zona del municipio.

Posteriormente, al encabezar la sesión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, Enrique Galindo entregó recursos económicos destinados a familias y productores que sufrieron afectaciones en sus cultivos y patrimonio a consecuencia de la tromba y fuerte granizada que impactó diversas comunidades de la Delegación Bocas. De manera paralela, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, hizo entrega de alimentos, forraje, insumos y diversos artículos reunidos mediante una estrategia solidaria para respaldar a las familias afectadas.

El Delegado de Bocas, Jaime Uriel Waldo Luna, reconoció la respuesta del Gobierno de la Capital ante la contingencia y destacó que los compromisos asumidos durante los recorridos realizados tras el fenómeno meteorológico hoy se reflejan en acciones concretas para las comunidades y para el sector productivo de la región.

El Alcalde señaló que el Gobierno de la Capital mantendrá una presencia permanente en las comunidades rurales mediante obras, programas y acciones que fortalezcan la infraestructura, impulsen la productividad del campo y mejoren la calidad de vida de las familias potosinas.